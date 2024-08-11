香港舉辦首屆青年發展高峰論壇

開幕環節（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月11日電（記者 盧哲 段曉魯）香港特區政府民政及青年事務局（民青局）10日舉辦首屆青年發展高峰論壇，論壇以“攜手起航 共譜新篇”為主題，匯聚來自不同地區主管青年政策的領導官員、科技創新專才、創意產業專家、青年企業家、青年組織代表和業界精英擔任演講嘉賓，吸引2400名青年登記參加，當中有約500人來自內地及海外其他地方，包括新加坡、日本、老撾、馬來西亞、菲律賓、印尼和泰國等，就青年關心的議題互相交流學習。



在當天上午的開幕環節，香港特區行政長官李家超為高峰論壇主禮並致開幕辭。李家超表示，青年人是社會未來的棟樑。我們的願景是培育青年成為具備世界視野、有抱負和正向思維、愛國愛港的新一代。我們致力為年輕人提供有利環境，讓他們對未來充滿盼望。



李家超說，特區政府十分重視青年發展，並公布了首份《青年發展藍圖》，勾劃出政府對青年發展工作的理念和具體行動及措施。他表示，香港的發展潛力無限，在香港發展的青年空間廣闊。他鼓勵青年活出香港精神，永不放棄，追求卓越。



上午的主題演講以“賦能新生代”為主題。來自不同地區主管青年政策及致力推動青年發展的主要領導官員，包括香港特區政府政務司司長陳國基、中華全國青年聯合會主席徐曉、沙特阿拉伯王國人力資源和社會發展部社會發展副部長Ahmed Al-Majed、老撾人民民主共和國教育與體育部副部長兼老撾國家奧林匹克委員會副主席Kingmano Phommahaxay和馬來西亞青年與體育部副部長Adam Adli Abd Halim，在高峰論壇上分享青年人在社會經濟發展中的關鍵角色，以及各地政府在培育人才、促進創新和鼓勵社會參與的政策及措施。