業界代表聚港談發展新質生產力與青年力量

論壇現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月11日電（記者 盧哲）香港特區政府民政及青年事務局（民青局）10日舉辦首屆青年發展高峰論壇。在以“積極推動科技創新 加快發展‘新質生產力’”為題的專題論壇上，來自不同產業的嘉賓代表共同探討了科技創新對推動經濟增長的影響，以及青年在當中所擔當的重要角色。



當天的高峰論壇除開幕環節及主題演講外，還舉行三場專題論壇，分別探討青年在創新科技、文化創意產業、慈善工作等領域的新機遇和角色。其中，首場專題論壇由立法會議員邱達根主持，以“積極推動科技創新 加快發展‘新質生產力’”為題，與合眾新能源汽車股份有限公司創始人兼董事長方運舟、交通銀行（香港）有限公司副行政總裁葉子建、國泰集團行政總裁林紹波及阿斯利康中國香港及澳門總經理吳珊，共同探討科技創新對推動經濟增長的影響，以及青年在當中所擔當的重要角色。



方運舟談到新能源汽車產業的新質生產力時表示，要保持相關產業的競爭力，首先要堅持創新。他說，中國以前在汽車製造上一直處於追趕的狀態，近20年開始具有自己的話語權，包括在製造標準、規範上都有了話語權。第二，要有平台的共享。方運舟認為，現時的智能汽車已經不僅僅是車，還是互聯網平台。2014至今，中國互聯網技術發展，帶動中國新能源汽車往智能化轉變。新能源汽車是移動能源，是大的運用平台。第三，新質生產力的未來在年輕一代。方運舟強調，需要人才和創新，才能增強各自領域的力量。



葉子建則分享了技術升級對於銀行行業的重要性，提出香港有非常成功的建立相關生態圈的經驗。