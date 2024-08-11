中評特寫：江旻憓展示奧運金牌 笑容璀璨

江旻憓展示巴黎奧運金牌 （中評社 盧哲攝） 中評社香港8月11日電 （記者 盧哲）香港特區政府民政及青年事務局10日舉辦首屆青年發展高峰論壇。超過2400名12至39歲，來自香港、內地及海外不同地區的青年登記參與，亦有來自不同界別的青年領袖、精英分享經歷。香港運動員、巴黎奧運會女子個人重劍金牌得主江旻憓出席了當天其中一場專題論壇，並在現場展示了剛剛在巴黎奧運會上獲得的金牌，引起現場一片歡呼。江旻憓還講述了自己的成長感悟。



當天的高峰論壇除開幕環節及主題演講外，還舉行三場專題論壇，分別探討青年在創新科技、文化創意產業、慈善工作等領域的新機遇和角色。其中，特區政府民青局副局長梁宏正主持“培育青年正向思維 共創美好明天”環節，與香港賽馬會公司事務執行總監譚志源、立法會議員兼中華全國青年聯合會副主席霍啟剛、香港劍擊運動員江旻憓和鋼琴家張勝量（牛牛）用英文分享如何通過正向思維的力量啟發和賦能青年，並探討培育青年正向思維的重要性。



剛剛獲得巴黎奧運冠軍的江旻憓，一出場就得到場下熱烈的鼓掌歡迎。輪到她發言時，她首先應主持人的邀請，從口袋里掏出了她從巴黎帶回的金牌，在全場陣陣歡呼和掌聲中，略帶嬌羞地站起身、舉起金牌，快速地向左右作了展示。實際上，江旻憓在從巴黎奧運回港時在香港機場接受媒體採訪時就曾說過，希望能給更多人看看金牌，與更多人一齊分享金牌的喜悅。



在隨後論壇的發言環節，江旻憓用英文分享了自己運動生涯的感受。談到如何應對壓力和挑戰，尤其在面對非常重要的比賽中失利的情況時，江旻憓說，自己是一個容易緊張的運動員，“每次我感到緊張，就會將所有能量轉化到訓練中，我越緊張，就會進行越多訓練，這給予我自信，我已盡自己努力，在奧運中打好每一劍，做到最好，不必害怕或擔心結果。”她說，自己在奧運會上會盡自己所能，不會害怕和擔心結果。所以當她因失利而心情低落時，會感到非常尷尬，但會在自己心中想“我可以做得更好，我比這更好”。