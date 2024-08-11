黃斯珮答中評：要以親眼所見認識真實的大陸

雁行台灣協會副執行長黃斯珮。（中評社 趙景彥攝） 中評社北京8月11日電（實習記者 趙景彥）2024年兩岸青年暑期參訪交流活動於8月10日在清華大學啟幕，來自台灣高校的25名學生將開啟為期十天的參訪行程，雁行台灣協會副執行長黃斯珮擔任本次參訪交流團團長。黃斯珮接受中評社記者採訪時表示，“台灣學生來瞭解大陸，不要喊口號，不要聽那些不實的言論，我們自己的所見所聞才是真實的，共同交流、追求、創造更加美好的世界，才是我們應該走的路。”



黃斯珮指出，本次兩岸青年暑期參訪交流活動是雁行台灣一次十周年的特別的活動。她希望台灣學子們能通過此次交流活動親眼見證大陸的高科技化，親身感受大陸發展如何落實到人們的生活，“我覺得對他們是一個很大的衝擊，因為網絡上有些報導是不實的，甚至是比較扭曲的，唯有真正到這邊來踏上了這個土地，才能認識到真實的大陸。”



黃斯珮第一次來到大陸是在1989年，後來她的足跡遍布上海、西安、深圳、新疆、哈爾濱等多個城市。談及大陸的發展變化，黃斯珮說，大陸一直在飛速地進步，每三個月來到大陸都發現這裡好像發展到了一個新的階段。“我是熱愛大陸的。大陸不斷地向上，不斷地要求卓越，以強大的行動力促進發展，我覺得這種精神非常棒。”



黃斯珮在採訪中表示，一個學校的偉大不是在於建築物的大小，而是在於學校的大事。“在參觀清華大學校史館的過程中，我看到許多傑出的、名留青史的偉大人物都是從清華大學孕育出來的，我相信這對於學生們的影響非常深遠，能夠深入內心。”



黃斯珮表示，希望台灣學子能在此次參訪交流活動中開拓眼界，深入瞭解大陸、瞭解北京，能夠有更大的夢想和更多的行動力，“我覺得這樣的世界才會是多元化，非常豐富的。”



據悉，活動期間，參訪團成員將沉浸式體驗清華大學的特色和文化，並與清華及北京高校同學代表進行交流座談，暢談未來。還將參觀長城、故官等歷史文化名勝，探訪首鋼園、中關村論壇會址、國家博物館等青年網紅打卡地，走進小米汽車超級工廠、漢王科技、京東方科技集團等高新科技企業，近距離接觸大陸的科技創新成果，並有機會品嘗北京小吃和中華美食，直觀地感受大陸社會生活的方方面面。