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台青答中評：兩岸文化交流碰撞帶來更多可能
http://www.CRNTT.com
2024-08-11 00:22:20
2024年兩岸青年暑期參訪交流活動啟動儀式師生合影。（中評社 趙景彥攝）
中評社北京8月11日電（實習記者 趙景彥）8月10日，主題為“共同築夢，創造未來”的2024年兩岸青年暑期參訪交流活動在清華大學啟動。來自台灣高校的25名學生將開啟為期十天的參訪行程，從多維度感受清華大學及古都北京的獨特魅力，深入瞭解大陸的歷史文化、科技成果及風土人情。期間，多位台灣學生接受中評社記者採訪。
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