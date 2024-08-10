布林肯與以防長通話　稱局勢升級對誰都沒好處

中評社北京8月10日電／新華社報導，美國國務卿安東尼·布林肯與以色列國防部長約亞夫·加蘭特9日通電話，稱中東地區緊張局勢升級“不符合任何一方利益”，重申“迫切需要”達成巴勒斯坦加沙地帶停火協議。



與此同時，美國持續推進對以軍援並向中東地區調動軍力。伊朗伊斯蘭革命衛隊副司令阿里·法達維說，伊朗最高領袖哈梅內伊所作“嚴懲以色列”命令將以最佳方式“得到實現”。



美國國務院9日聲明說，布林肯與加蘭特通話時，重申美方對以色列安全的堅定支持，同時說明局勢升級“不符合任何一方利益”。布林肯強調，迫切需要在加沙地帶達成停火協議、釋放被扣押人員、讓加沙地帶獲得更多人道援助，並“為更為廣泛的地區穩定創造條件”。



布林肯還表示，希望通過外交途徑讓以色列與黎巴嫩邊境居民重返家園。受近期以色列與黎巴嫩真主黨在黎以邊境持續交火影響，黎以各有大量邊境居民被迫撤離。



美國務院聲明沒有明確提及伊朗。圍繞地區局勢，加蘭特8日還與美國國防部長勞埃德·奧斯汀通電話。



美國和英國等多方近日多次呼籲相關方保持克制，避免中東地區緊張局勢升級。7月31日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡。哈馬斯和伊朗均指認暗殺是以色列所為。以方對此既不承認也未否認。在哈尼亞遇刺前一天，黎巴嫩真主黨一名高級軍事指揮官在以軍空襲中被炸死。伊朗、哈馬斯和黎巴嫩真主黨等誓言對以色列施以強力報復。

