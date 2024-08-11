快評：香港在未來兩岸關係發展中仍有獨特性

中評社快評/華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根日前在南開大學法學院台港澳法研究中心、深圳大學港澳基本法研究中心、深圳市中立法律服務社聯合舉辦的第六屆“台港澳法治前沿”暑期研修班，就“國家統一歷史進程中的港台關係”發表演講時說，港台關係是兩岸關係中的特殊關係，在兩岸關係和平發展中發揮了特殊的積極作用；在當前台海形勢波詭雲譎、嚴峻複雜的情勢下，應不斷深化港台關係融合發展，加強港台社團交流、青年交流等，進一步發揮香港在國家統一歷史進程中的特殊作用。



仇長根在演講中，不僅介紹了港台關係的歷史貢獻和現實情況，而且也提醒關心關注兩岸關係的各方人士，應該重視港台關係的未來作用，並提出若干建議，值得肯定。



港台關係是兩岸關係的特殊組成部分，但在民進黨執政之下，因為不承認“九二共識”等原因，港台關係近幾年有很大的變化和倒退，很多關心關注兩岸關係或港台關係發展的各方人士無不感到可惜或憂心，不但期待港台經濟文化等民間交流能夠維繫和深化，而且也希望香港及港台關係在未來兩岸關係發展中繼續發揮積極重要的作用。



在兩岸關係中，香港曾發揮重要和獨特的中介、橋樑或緩衝作用。如今，香港在兩岸關係發展中的傳統角色和作用已有很大的變化，但仍有很多獨特的地方，港台關係仍是兩岸關係的重要組成部分。在未來的兩岸關係發展中，如何發揮香港的獨特作用，需要各方的智慧和共同努力。其中有一點是可以肯定的是，香港回歸27年來“一國兩制”實踐的經驗和教訓，可以為未來探索“兩制”台灣方案提供重要的借鑒。

