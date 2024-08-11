鄭律成誕辰110周年系列活動在哈爾濱舉行

紀念鄭律成誕辰110周年交響合唱音樂會現場。（圖源：新華社） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，為深切緬懷我國“軍歌之父”鄭律成同志，紀念鄭律成誕辰110周年系列活動於8月9日至10日在哈爾濱舉行。



鄭律成的代表作品有《延安頌》《中國人民解放軍軍歌》等。2009年鄭律成被評選為“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物” 之一。



9日下午，參加活動的代表們參觀了位於哈爾濱市道裡區的人民音樂家鄭律成紀念館。展覽分為“歌唱革命”“歌頌延安”“歡歌抗戰勝利”“時代歌者”“旋律中永生”五個部分，以時間線索全面回顧了鄭律成對革命事業忠貞不渝、全身心為新中國音樂事業奉獻的一生。



在指揮家李心草的帶領下，紀念鄭律成誕辰110周年交響合唱音樂會呈現了鄭律成不同時期的代表作品，通過管弦樂、獨唱、合唱以及詩朗誦等多種表演形式，展現了鄭律成的創作風格與革命精神。《延安頌》《中國人民解放軍軍歌》等熟悉的旋律贏來現場觀眾熱烈的掌聲。



在紀念鄭律成誕辰110周年座談會上，文化和旅遊部、中國文聯、延安革命紀念館等單位的代表先後發言，對鄭律成的生平和突出貢獻進行回顧，鼓勵廣大文藝工作者不忘初心、牢記使命，始終堅持文藝為人民服務的根本方向，創作出更多具有時代精神的優秀文藝作品。