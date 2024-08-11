供電服務“跨域辦”助力京津冀協同發展

8月7日，國網天津東麗公司為客戶辦理異地勘查“跨域辦”企業高壓新裝項目相關業務。（受訪者供圖）（圖源：新華社） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，近日，國網天津東麗公司與位於河北廊坊的中國地質科學院地球物理地球化學勘察研究所在線上簽訂供用電合同。這讓身在廊坊的項目負責人孫韜鬆了口氣。



“中國地質調查局在天津打造區域地質科技創新中心，我們計劃於今年年底前同步遷至天津。”孫韜介紹，為了確保新辦公地址順利啟動，解決用電問題刻不容緩。“要是在以前，異地辦理業務，少不了路上奔波。現在兩地電力部門直接對接，為項目建設節約不少時間。”孫韜說。



近年來，為助力京津冀協同發展，國網天津電力公司與國網北京電力公司、國網河北電力公司、國網冀北電力公司聯合按照“簡化易辦、就近好辦”原則，提供“就近受理、異地幫辦”供電服務，積極推動京津冀區域供電服務“跨域辦”。



7月30日，京津冀地區首個電動汽車充電樁“跨域辦”業務在天津落地，北京雙傑電氣股份有限公司經理孫承達，在國網北京海淀供電公司客服中心營業廳，收到了從天津發來的新能源充電樁用電項目供電方案。



“我們北京的公司在天津拓展電動汽車公共充電項目，不用京津兩地往返就能辦理用電業務，異地受理的便捷方式為我節省了不少時間！”孫承達說。

