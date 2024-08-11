謝鋒：希望大家像關心熊貓一樣關心中美關係

（圖源：中國駐美國大使館官網） 中評社北京8月11日電／據中國駐美國大使館官網，2024年8月7日，中國駐美國大使謝鋒就大熊貓重返加州接受美國全國廣播公司聖迭戈台（NBC7）主持人莫妮卡•迪恩採訪。有關採訪內容於8月8日在NBC7電視台播出。文字實錄如下：



迪恩：中國為什麼要對外“送出”大熊貓？您怎麼看“熊貓外交”？

謝鋒：大熊貓人見人愛，是人類共同的朋友，同時又是需要關心關愛的珍稀動物。中華文化崇尚“獨樂樂不如眾樂樂”，中國人民願意同各國人民分享對大熊貓的熱愛，盡保護大熊貓的責任。



中國已先後與包括美國在內的20個國家26個機構開展大熊貓合作交流。得益於一代代中國大熊貓保護工作者的不懈努力和大熊貓國際保護合作的持續推進，世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄已將大熊貓從“瀕危”等級調降為“易危”等級。



大熊貓也是中美民間友好的使者。中美兩國人民的大熊貓情緣始於1972年尼克松總統的破冰之旅，遠遠早於1979年兩國建立外交關係。大熊貓拉近了中美人民心靈的紐帶，為中美關係發展做出了獨特的貢獻。



迪恩：在過去幾年中美關係面臨一些困難的背景下，中方為什麼選擇聖迭戈動物園作為新的大熊貓重返美國的目的地？



謝鋒：這與加州這個陽光之鄉的熱情友好以及聖迭戈同大熊貓的不解之緣密切相關。

