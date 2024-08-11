周侃撰文：三中全會將給印尼及世界帶來機遇

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京8月11日電／據中國駐印尼大使館網站，8月9日，周侃臨時代辦在印尼《共和國報》等主流媒體用中、印尼文發表題為《機遇，機遇，還是機遇》的署名文章，宣介中國共產黨第二十屆三中全會精神，介紹中國進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重要意義和舉措。文章全文如下：



不久前，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議勝利閉幕，會議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出了300多項改革舉措，闡明了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的總體要求。此次會議是中國改革開放新的重要里程碑，在引領中國未來發展的同時，也將給世界帶來深遠影響。



那麼，印尼各界朋友可能想知道，這次會議同印尼有什麼關聯，對世界的意義又是什麼？中國有句流行語：重要的事情說三遍。我願告訴印尼朋友，這次會議將給印尼以及世界帶來的是：“機遇，機遇，還是機遇”。



首先是更多發展的機遇。二十屆三中全會的內容極為豐富，覆蓋了推進中國式現代化的方方面面，一個核心的理念，就是“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”。具體來說，中國今後一個時期的任務，就是要通過發展新質生產力對經濟結構進行重大轉型升級，推進國家治理體系現代化，加快構建新發展格局，展現出國家發展、技術革命和產業轉型的獨特模式。這充分彰顯了中國繼續推進改革開放的堅定決心，也預示著中國將繼續保持積極樂觀的經濟增長前景。



事實上，中國早已與世界緊密相連、深度融合。當前，中國是全球第一大工業生產國和貿易體，也是全球第二大商品消費市場，已形成超過4億人的世界規模最大、最具成長性的中等收入群體。在過去幾年全球經濟疲弱的背景下，中國經濟展現出強大韌性和巨大潛力，保持了5%以上的GDP年均增長，對世界經濟的貢獻率接近40%。與此同時，中國始終正視並勇於解決經濟發展中面臨的問題，進一步全面深化改革就是中國找出的方案，既是中國式現代化的根本動力，也是中國解決面臨問題的關鍵所在。這次會議標誌著中國改革開放進入新的時期，出台的改革舉措決心之大、變革之深、影響之廣，都是前所未有的。通過有效的制度改革和發展模式創新，中國將進一步釋放更強大的經濟活力，必將為促進更強勁、包容、可持續的全球發展注入更多中國力量。

