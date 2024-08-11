2024中國主題圖書展在新西蘭開幕

8月10日，在新西蘭懷帕市，人們在2024中國主題圖書展暨“大熊貓遇見幾維鳥”中國新西蘭國際青少年藝術展上參觀。（圖源：新華社） 8月10日，在新西蘭懷帕市，人們在2024中國主題圖書展暨“大熊貓遇見幾維鳥”中國新西蘭國際青少年藝術展上參觀。（圖源：新華社） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，2024中國主題圖書展暨“大熊貓遇見幾維鳥”中國新西蘭國際青少年藝術展10日在新西蘭懷帕市開幕。



展覽由中國國際圖書貿易集團有限公司（國圖集團）與新西蘭文化藝術基金會、新西蘭普賴姆傳媒集團聯合舉辦，展出國圖集團提供的2000多册圖書，以及235幅來自中新兩國青少年的畫作。



懷帕市副市長莉茲·斯托維克在致辭中說，這是當地第三次舉辦中國主題書畫展。3年來展覽不斷取得新進步，市民參與熱情越來越高，成為當地民眾瞭解中國的重要窗口，“展覽以如此鼓舞人心的方式把兩國人民聯繫在一起”。



中國駐奧克蘭總領事陳世傑說，世界需要更好地瞭解中國，中國也需要更好地向世界介紹自己。讀書是中國人民與包括新西蘭在內的世界各國人民實現平等對話、相互學習、共同發展的重要途徑之一。



國圖集團副總經理楊魯峰表示，希望書展搭建起友誼的橋梁，進一步促進中新文化交流與融合，讓越來越多的海外讀者能夠瞭解一個真實、立體、全面的中國。



當地市民詹姆斯說，中國是新西蘭最大貿易夥伴，很多新西蘭人渴望瞭解中國和中國文化。要瞭解一個國家和這個國家的文化，書籍和繪畫都是很好的方式。本次展覽的圖書和“大熊貓遇見幾維鳥”主題繪畫作品都令人印象深刻。



展覽將持續至8月12日。此後，參展圖書將捐贈給當地圖書館和學校。