鄭成功文化節開幕　紀念誕辰400周年

中評社北京8月11日電／據新華社報導，第八屆南安（國際）鄭成功文化節10日在鄭成功祖籍地福建省南安市開幕。兩岸約600名鄭成功文化研究專家、鄭氏宗親代表、鄭成功宮廟代表、台灣青年代表等相聚一堂，共同紀念鄭成功誕辰400周年，其中台灣嘉賓近500人。



新黨主席吳成典在開幕式上說，兩岸有共同的文化根源，鄭成功文化對於閩台都有重大意義。希望發揚鄭成功精神，讓兩岸融合發展，實現民族偉大復興。



“一代代兩岸同胞紀念鄭成功，就是在不斷汲取他留給後人的教益和啟示，最重要的是銘記歷史，繼往開來。”泉州鄭成功研究會會長洪自強說，期盼以此次活動為契機，講好鄭成功故事，為兩岸融合發展、為中華民族偉大復興貢獻力量。



福建社會科學院研究員楊彥傑認為，“兩岸民眾都很景仰鄭成功，本次活動有助於進一步擴大鄭成功文化的影響力，為兩岸交流打下更為扎實的基礎。”



本屆鄭成功文化節以“英雄的弦歌，奔跑的時代”為主題，為期三天，將舉辦兩岸民間信俗交流活動、成功市集、紀念鄭成功誕辰400周年學術研討會、成功故里游等系列活動。



據介紹，福建南安已建起鄭成功紀念館、鄭成功碑林、民族英雄鄭成功文化中心等系列建築。2023年，近十萬人次台灣信眾、宗親、旅客、學者前來南安進行文化交流、尋根問祖、學術研討、旅遊觀光等活動。



本屆文化節由南安市人民政府、政協南安市委員會主辦，國際鄭成功文化交流協會、泉州鄭成功研究會、全台奉祀鄭成功聯合會協辦。