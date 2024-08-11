黑龍江虎林築牢防汛抗洪堅實屏障

虎頭鎮副鎮長周紅艶（右一）和村民、志願者為轉移群眾做晚飯。（受訪者供圖）（圖源：新華社） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，受近期降雨以及干支流來水的共同影響，烏蘇裡江本輪水情從8月1日起漲，8月2日到達警戒水位，4日到達保證水位。地處烏蘇裡江流域的黑龍江省虎林市防汛形勢嚴峻。面對水位快速上漲的形勢，當地“聞”汛而動，有序推進抗洪搶險各項工作，在防汛抗洪一線築起堅實屏障。



7日上午10點，虎林市防汛抗旱指揮部研判當前形勢，決定提前轉移安置群眾，全力應對洪峰過境。在虎頭鎮大王家村，鎮政府、應急局、派出所等多家單位派出工作人員，幫助需要轉移的村民收拾行李、搬運物資，確保村民們在最短時間內安全轉移。“雞鴨沒事，村裡面我們有專人給你喂，一會派車來了，咱們去安置點，吃喝都有。”大王家村黨支部副書記欒喜林剛從大堤下來就挨家挨戶通知。



7日下午4時，虎頭鎮中學臨時安置點內早早地支起了大鍋，買菜、洗菜、切菜、做飯。當地村民和志願者們緊張忙碌地為轉移群眾準備晚飯。隨著鍋下的火越燒越旺，雞肉燉土豆、茄子燉肉、木須柿子等熱乎的家常菜出了鍋，分成一份份送到轉移群眾手裡。“我透過窗戶看到志願者和當地鄉親們頂著太陽，烤著火做飯，讓我們吃現成的，心裡真不是滋味。”虎頭鎮大王家村村民王淑艶坐在簡易床上端起飯盒。



“這不群眾轉移了嗎，趕上晚飯點了，我就過來幫忙，給大家做點熱乎飯菜。”虎頭鎮副鎮長周紅艶穿著圍裙，臉上滲出細密的汗珠，手上不停忙活著。

