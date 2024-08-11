濟寧：統籌監督力量　聯動提高辦案質量

山東省濟寧市任城區紀委監委充分發揮“室組地”聯動區在監督執紀辦案中的作用，通過“室組地”集體研判會商提升基層案件查辦質效。圖為近日，該區紀委監委第三“室組地”聯動區紀檢監察幹部對問題線索進行集中分析研判。（圖源：劉西銀 攝） 中評社北京8月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，“你們鎮的這個線索涉及我們駐在單位的工作領域，咱們一起去摸排更方便，有利於盡快瞭解情況……”近日，在山東省濟寧市任城區紀委監委機關辦公樓的A308房間，第三“室組地”聯動區的紀檢監察幹部正在集中分析研判問題線索。



據悉，第三“室組地”聯動區由區紀委監委1個紀檢監察室、3個派駐紀檢監察組和3個鎮（街道）紀（工）委組成，協作處理片區內的問題線索。



任城區紀委監委完善基層監督體系，統籌用好縣鄉監督力量，深化“室組地”聯合辦案機制，按照“職責相近、資源互補、便於協作”的原則，在分管常委、委員的牽頭負責下，以5個紀檢監察室為主體，貫通14個派駐紀檢監察組和15個鎮（街道）紀（工）委成立5個“室組地”聯動區。根據線索分析研判機制，經“室組地”集體會商後，對於涉及多個部門、跨領域的疑難複雜案件聯合辦理，對於案情清晰的一般案件由各成員單位自己辦理，實現辦案效率最大化。



“目前，鄉村振興各項政策在基層逐步實施，不僅事項雜，而且涉及幹部群眾多。現在基層案件劃入‘室組地’聯動區辦理，有效彌補了鎮（街道）紀檢監察機關的業務短板。”任城區紀委監委相關負責同志表示。



在運作機制上，“室組地”聯動區各成員單位的問題線索由“室組地”統一會診研判，並根據問題線索疑難複雜程度及各成員單位優勢特點，採取“組組”“室組”“室組地”“組地”等形式靈活分辦。在“室組地”聯合辦案過程中，同步開展個案挖掘、類案分析，針對共性、普遍存在的問題，制發紀檢監察建議督促案發單位及時整改反饋，推動實現從“一案之改”到“一域之治”。



此前，喻屯鎮紀委收到區委巡察組移交的關於西王樓村涉嫌重復報賬的問題線索：該村兩個不同月份報銷的電費單據金額完全相同，連發票號碼都一樣。



接到區委巡察組移交的問題線索後，喻屯鎮紀委按照“室組地”聯合辦案線索分辦要求，將問題線索移交到所在的第三“室組地”聯動區。



第三“室組地”聯動區按照“一事一議”的原則進行集體研判，決定對該問題線索進行初步核實。按照職責分工，喻屯鎮紀委調取西王樓村相關賬務憑證並做好梳理排查，第三紀檢監察室協助鎮紀委對村“兩委”有關成員進行初核談話，派駐第八紀檢監察組到鎮供電所查看電費繳納憑證。

