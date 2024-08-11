以軍轟炸加沙城一學校造成至少100人死亡

8月10日，在加沙地帶北部加沙城，當地居民悼念以軍襲擊中的遇難者。圖源：新華社 中評社北京8月11日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室10日發表聲明說，以色列軍隊當天早上轟炸了加沙城一所學校，造成逾100人死亡，另有數十人受傷。