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以軍轟炸加沙城一學校造成至少100人死亡
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2024-08-11 16:57:28
8月10日，在加沙地帶北部加沙城，當地居民悼念以軍襲擊中的遇難者。圖源：新華社
中評社北京8月11日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室10日發表聲明說，以色列軍隊當天早上轟炸了加沙城一所學校，造成逾100人死亡，另有數十人受傷。
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