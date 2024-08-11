貴州“村超”迎來首支殘健組合球隊

中評社北京8月11日電／據新華社報導，10日晚，在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣的貴州“村超”足球場，一場首次由殘疾人和健全人組隊參加的“村超”友誼賽激情上演，球員們用拼搏和激情贏得了現場觀眾的呐喊。



這支被稱為“積善貴州·夢之隊”的殘健組合球隊，包括9名來自全國各地的肢體殘疾足球愛好者，以及從貴州省殘疾人工作者或助殘志願者中挑選的健全人足球愛好者。他們的對手，則是由企業界人士組建的大灣區龍眼隊。



據介紹，殘健組合球隊成立的初衷是為了鼓勵更多殘疾人走出家門，積極參與體育活動，融入社會。8月11日是全國肢殘人活動日，在這個特殊的日子前舉行這場友誼賽，也是向社會展示殘疾人風采，鼓勵更多的殘疾人展示自我。



比賽上半場，“夢之隊”1：2落後。下半場，他們吹響了反攻號角，愈戰愈勇，最終5：2擊敗對手。中場休息時間，這支球隊的隊員還表演了輪椅舞《點亮自己 相信未來》，全體球員合唱了歌曲《真心英雄》。



現場觀眾被殘疾人球員們的表現打動，紛紛為他們呐喊助威。出生於廣東汕尾的何憶義表示，這是他第三次來到“村超”球場，儘管賽前雷雨交加，但依然阻擋不了熱情的球迷。



“‘村超’的魅力就是人們在賽場內外展現出來的對足球和生活的激情和熱情！”何憶義說，今天的比賽向社會傳遞了身殘志堅、熱愛生活、不懈拼搏的精神。



本次活動由貴州省殘疾人聯合會、貴州省體育總會、貴州省殘疾人福利基金會、榕江縣村超辦主辦，貴州省肢殘人協會、黔東南州殘疾人聯合會、榕江縣殘疾人聯合會、榕江縣文體廣電旅遊局協辦。