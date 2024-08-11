天津山體滑坡斷交道路恢復通行

中評社北京8月11日電／據新華社報導，8月10日18時許，經過十幾個小時的緊張搶修，天津市薊州區與河北省興隆縣交界處因山體滑坡造成的斷交道路恢復通行。



8月9日7時至10日6時，天津市出現大到暴雨，武清、寶坻和薊州的部分地區以及濱海新區個別點出現大暴雨，平均降雨量67.8毫米，最大降雨量220.1毫米，最大小時降雨量129.2毫米。受強降雨影響，薊州區與興隆縣交界處發生山洪，導致山體滑坡，造成道路斷交，無人員傷亡。



天津市薊州區公路養護服務中心主任汪洋告訴記者，因近期降雨頻繁，白蛇穀服務區附近山體滑坡導致塌方，山洪規模約有1.2萬方土石，造成長160米、寬16米的公路受阻。當地先進行交通斷交，並調集9台裝載機、4台挖掘機，以及45台運輸車加緊清理現場。



天津市公安局薊州分局交警支隊相關負責人告訴記者，因部分路段路面受損，他們共對三個路段暫時斷交以保障施工，具體路段除了有此次發生山洪的津圍二線與津圍公路交口至興隆交界處，還有下營鎮船倉峪村至津圍二線與馬營公路交口、寶平公路平穀界至許家台環島兩處，也因路面受損、水位較高等原因暫時關閉，修復工作同步進行。



當日，天津市薊州區文化和旅遊局也發布通知，自4時起，薊州區全部景區、景點臨時關閉，農家院不再接待新遊客，後續開放時間另行通知。



據天津市防汛抗旱指揮部辦公室相關負責人介紹，本輪降雨中，水務、公安、住建、交通運輸、城管、文旅、電力、通信等部門會同各區出動3977人、應急設備997台套，強化積水地道、積水片等重點區域應急排水和交通疏導。消防救援隊伍處置警情107起、救援被困人員143人，無人員傷亡。



經研判，自10日9時30分起，天津市解除市防洪四級應急響應。11時30分起，薊州區也已解除區防洪二級應急響應。