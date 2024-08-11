新華時評：中國穿梭外交為世界和平匯聚合力

中評社香港8月11日電／中國政府歐亞事務特別代表李輝近日就烏克蘭危機開展新一輪穿梭外交，訪問巴西、南非和印度尼西亞三個“全球南方”重要成員，探討推動局勢降溫，為重啟和談積累條件，往訪國高度評價中方為促進世界和平作出的重要貢獻。新華時評指出，中國在國際熱點問題上始終秉持公道正義，積極勸和促談，團結國際社會特別是廣大南方國家，不斷壯大和平的力量，以實際行動展現中國維護世界和平的責任擔當，彰顯了世界和平建設者的國際形象。



時評指出，烏克蘭危機全面升級以來，中國秉持客觀公正立場，始終站在和平和對話一邊，多次委派特使穿梭斡旋，為止戰促談“鋪路架橋”。此次李輝的巴西、南非、印尼之行，已是中方為烏克蘭局勢降溫進行的第四輪穿梭外交。訪問期間，巴西讚賞中方在勸和促談方面發揮的建設性作用，認為雙方對危機形勢的看法相似，願同中方一道繼續推進“六點共識”，為推動政治解決危機積累條件；南非讚賞中方開展穿梭外交，認為“全球南方”國家應加強協作，向國際社會發出公平、公正聲音，為推動局勢降溫、最終實現和平創造條件；印尼表示願同中方及有關各方秉持集體、包容原則，攜手尋找危機解決之道。



烏克蘭危機延宕至今，絕大多數“全球南方”國家並沒有盲從美西方選邊站隊，中國、巴西、南非、沙特等國或提出和平方案，或往返於俄烏之間勸和促談，成為推動對話與和平的重要力量。中方此次展開第四輪穿梭外交，正是基於這樣一個共識：共同呼籲和平的人越多，局勢降溫的希望越大，重啟和談、恢復和平的日子就越近。



時評指出，面對動蕩與危機，中國為和平奔走，為促談努力。只要衝突不停止，中方勸和促談的腳步就不停歇，在烏克蘭危機問題上是這樣，在國際和地區其他熱點問題上也是如此。今年7月，巴勒斯坦14個派別首次齊聚北京舉行和解對話，為飽受苦難的巴勒斯坦人民帶來寶貴希望。新一輪巴以衝突爆發以來，中方在聯合國安理會多次推動通過旨在實現停火的決議。去年3月，在中國支持和推動下，沙特和伊朗在北京達成歷史性和解，決定恢復外交關係，為地區國家通過對話協商化解矛盾分歧、實現睦鄰友好樹立了典範……有中東媒體感嘆，“求和平，哪怕遠在中國”。



從斡旋沙特與伊朗“握手言和”，到促成巴勒斯坦內部各派別實現歷史性和解，再到積極推動政治解決烏克蘭危機，中國主張、中國方案得到國際社會的廣泛認可和支持。中國始終秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，為維護世界和平與發展不懈努力。面對危機，中國從不拱火澆油，更不趁機漁利，而是始終保持客觀公正立場，廣泛凝聚國際社會共識，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。



當前，烏克蘭危機和巴以衝突仍在延宕，並存在進一步升級外溢的風險。國際社會普遍意識到，形勢越是嚴峻，越要搭建溝通平台，壯大和平陣營，形成和平聲勢。儘管通往和平的道路曲折而複雜，但只要有利於緩和緊張局勢、推動衝突降溫，中方都願意為此繼續奔走努力。