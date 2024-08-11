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中東緊張局勢下以伊街頭見聞
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2024-08-11 16:57:07
這是7月30日在伊朗德黑蘭拍攝的伊斯梅爾·哈尼亞（中）。圖源：新華社
中評社北京8月11日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞7月31日在伊朗境內遭暗殺身亡。此前一天，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊一處真主黨目標，打死真主黨高級軍事指揮官福阿德·舒庫爾和多名平民。
伊朗和黎巴嫩真主黨誓言對以色列進行報復，人們擔心大規模衝突一觸即發。緊張局勢下，新華社記者走上以色列和伊朗兩國街頭，探訪當地社會生活所受影響。
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