國乒女團五連冠　中國夏奧300金

中評社香港8月11日電／巴黎奧運會乒乓球項目10日決出女團金牌，中國隊3:0戰勝日本隊，成就五連冠偉業。這枚金牌也是中國體育代表團在夏季奧運會上的第300金。



新華社報導，當天首場雙打對決中，陳夢/王曼昱面對早田希娜/張本美和陷入苦戰。第一局，日本組合進攻主動、搶佔先機以7:3領先，陳夢/王曼昱雖然一度追平比分，但還是以9:11先輸一局。次局，雙方緊咬比分，戰至6:6後，中國組合拉開分差，以11:6勝出。



早田希娜/張本美和在第三局打出氣勢，以11:6獲勝，陳夢/王曼昱處於大比分1:2落後的不利局面。第四局，中國組合一路領先至8:3，但兩人無謂失誤增多，被日本組合連追3分；主教練馬琳請求暫停，此後陳夢/王曼昱一鼓作氣以11:6獲勝。決勝局，早田希娜/張本美和一度以9:5領先，陳夢/王曼昱絕地反擊追至9:9，此後雙方戰至10:10，關鍵時刻，中國組合一鼓作氣以12:10險勝，為中國隊拿下關鍵的第一分。獲勝後，陳夢與王曼昱激動地緊緊相擁。



“可能衹有我們在場上的人才知道當下有多難，最後一個球贏了，我都哭了，夢姐也繃不住，然後我們擁抱了一下，確實非常激動。”王曼昱賽後說。



陳夢說：“對於團體賽來說，雙打的第一分非常關鍵，（獲勝）能夠給團隊後面的比賽帶來士氣。所以當時在比賽中，我們雖然大比分1:2落後，第五局5:9落後，但我們沒有放棄，最能支撐我們的還是想要贏下比賽的信念。”



第二場由孫穎莎對戰平野美宇。雖然首局開局不利1:7落後，但孫穎莎迅速調整狀態，很快將比賽納入自己的節奏，一番激戰後以13:11逆轉取勝。此後孫穎莎發揮穩定，以兩個11:6拿下這場，中國隊總比分2:0領先。



“夢姐和曼昱5:9落後又贏回來，那一刻給我第二場很大的鼓勵和自信。自己上來也一直落後，平野今天發揮非常好，有點超出我的預期，但我落後也沒有放棄。”孫穎莎說。



王曼昱出戰第三場，她的對手是張本美和。首局戰況膠著，關鍵球上兩人勢均力敵，戰至12:12，張本美和技高一籌，以14:12先聲奪人。次局，雙方比分依舊緊咬，王曼昱頂住壓力以12:10扳平大比分。第三局，王曼昱11:7拿下；隨後她掌控了比賽，以11:6贏得第四局，為中國隊鎖定冠軍。



“我們很團結、很聚氣，能夠拿到最後的冠軍，感覺很幸福。”王曼昱說。