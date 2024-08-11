西藏：做實政治監督從嚴壓實責任

資料圖：西藏（圖源：新華社） 中評社北京8月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，“造林綠化是一項系統工程，不是哪一個部門能夠單獨推動的，需進一步統籌協調，建立上下聯動、齊抓共管的工作機制，特別是對質量、安全、進度進行全面監控。”日前，西藏自治區紀委監委駐自治區自然資源廳紀檢監察組相關負責同志在南北山調研督導時表示。



西藏自治區紀委監委堅持把政治監督作為貫徹落實新時代黨的治藏方略的重要抓手，研究制定工作方案，把政治監督和日常監督緊密結合，由黨風政風監督室牽頭協調，各監督檢查室重點跟進，派駐（出）機構跟進監督。同時，具體化監督任務，精準化糾治突出問題，常態化推動貫徹落實，通過以督促改、以督促治，綜合施策提升監督質效，督促相關職能部門認真履職盡責、主動擔當作為。



自治區紀委監委把政治監督貫穿西藏經濟社會發展全過程各方面，盯住重點人、重點事，聚焦重點崗位、重點領域、重要工作、重要環節，及時準確發現突出問題，以有力督促深化整治整改。自治區紀委監委第三監督檢查室聯合拉薩市紀委監委緊緊圍繞“穩定、發展、生態、強邊”四件大事和“四個創建”目標任務，在重大投資項目建設、財政資金使用、優化營商環境、鄉村振興、民生項目、生態環保和耕地保護等方面開展監督，分類別、分階段精準施策、靶向糾治，推動各類監督貫通協同，形成分級負責、上下聯動的監督執紀工作格局。“我們組織第三監督檢查室、拉薩市紀委監委的精幹力量，成立專項監督工作組，通過‘室組地’聯動全方位開展監督。”自治區紀委監委第三監督檢查室相關負責同志表示。

