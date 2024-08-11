近期強降雨影響　東遼河發生洪水

中評社香港8月11日電／記者從水利部松遼水利委員會獲悉，受近期強降雨影響，8月11日6時，東遼河王奔站水位109.80米，流量425立方米每秒，達《松遼流域主要江河洪水編號規定（試行）》標準，東遼河發生2024年第2號洪水。



新華社報導，水利部松遼水利委員會提示，請各級防汛部門、沿河各有關單位及社會公眾加強防範，注意避險。