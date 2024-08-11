奧運開賽、義烏爆單　“世界超市”不一般！

（圖片來源：央視新聞） 中評社北京8月11日電／據央視新聞報導，巴黎奧運會激戰正酣，“奧運經濟”也持續升溫。從各類體育用品、奧運手環，到“冠軍同款發夾”，在浙江義烏國際商貿城，國際客商來往穿梭，與奧運相關的產品訂單不斷。



奧運賽事場場精彩 奧運生意款款爆單



7月27日，隨著黃雨婷、盛李豪組合在巴黎奧運會上贏得射擊混合團體10米氣步槍金牌，黃雨婷佩戴的發夾也引起網友的關注，迅速成為社交媒體的熱門話題。在義烏國際商貿城，同款發卡再次“爆單”，銷售量得到顯著增長。



某飾品公司店員 趙慧：我們已經差不多賣了60多萬個了，工廠現在就是在加急趕貨。我們這個款主要是做一個贈送，也是為了慶祝奧運，同時也可以帶動一下其他產品。



搭乘奧運東風的不僅是體育健兒的同款配飾，奧運周邊產品也備受市場青睞。在義烏國際商貿城，這裡匯集26個大類、210多萬種商品，不僅滿足了全球觀眾和參賽者的需求，也給義烏商家帶來了明顯的經濟效益。



某體育用品公司店員 劉淇：巴黎奧運會的紀念珠目前銷量是最好的，現在差不多有30%左右的提升。



某玩具公司店員 過惠萍：這個是法國國旗的顔色，這款走量還可以，比往年訂單多10%到20%。



據義烏海關統計，今年1—6月份，義烏對法國的出口額達17.3億元，同比增長23.7%，其中體育用品的出口同比增長了150.7%。

