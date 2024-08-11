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蘇丹多地暴雨和洪災已致53人死亡
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2024-08-11 10:50:36
中評社香港8月11日電／蘇丹衛生部10日說，今年6月以來，該國多地遭受暴雨和洪澇災害，已造成53人死亡、155人受傷。
新華社報導，蘇丹衛生部當天在一份聲明中說，蘇丹共有9個州38個地區遭受暴雨和洪澇災害，2000多所房屋完全倒塌，4000多所房屋部分倒塌，9777個家庭受到影響。
聲明說，暴雨和洪災還導致蘇丹多地出現急性水樣腹瀉病例，9日新增25例病例，卡薩拉州、喀土穆州和傑濟拉州總感染病例達到192例。
蘇丹雨季一般從7月開始，持續至9月或10月，其間降雨量增加，洪澇災害頻發。
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