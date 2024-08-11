中國首張林業碳票的背後

林業碳票（科技日報記者 謝開飛 攝） 中評社北京8月11日電／據科技日報報導，在監測期內，3197畝生態公益林碳減排量為12723噸。這張編號“0000001”碳票賣了14萬元，每個村民得到150元的分紅……



8月10日，科技日報記者參加“高質量發展調研行”主題採訪活動時，走進了位於福建將樂縣常口村——“0000001”碳票誕生地。將樂縣高唐鎮宣傳委員、常口聯村黨委書記張林順說：“好空氣能變現，這是發生在我們村裡真真切切的事情。”



“林業碳票是將林木的固碳量換算為減排量後，以‘票’的形式發給林木所有權人，相當於每片林子的固碳功能可以作為資產而進行交易的‘身份證’。”三明市林業局副局長武輝說。



常口村森林覆蓋率高達92.8%，大山裡挺拔的樹木，山林間清新的空氣，這些常口人再熟悉不過的事物，如今被核算成一張張碳票。這得益於近年來三明探索“碳票＋”，讓一張張碳票實現可收儲、可授信、可質押、可保險。



“這是我們過去沒想過，也沒見過的新鮮事。”村民邱彩立說。



武輝介紹，目前全市累計開發三明林業碳票項目49個、碳減排量112.2萬噸。全市累計交易林業碳票碳減排量16.1萬噸、交易金額231.1萬元。推行碳票，讓越來越多像邱彩立這樣的村民實現“不砍樹也致富”。