預言柯文哲最嚴峻威脅　媒體人：爆料準確罕見

中評社台北8月11日電／民眾黨主席柯文哲陷入“總統”大選政治獻金假帳風波，與此同時，他的妻子陳佩琪被爆違法以兒子名義設立公司。根據《中時新聞網》報導，資深媒體人羅友志點出，在這次事件中，爆料的準確度相當高，非常罕見，這恐會成為柯文哲未來最嚴峻的威脅。



針對假帳相關爆料，民眾黨昨（10）日回應，經調查，柯文哲大選競選團隊的政治獻金申報，存在帳務處理瑕疵，將儘快補正資料。另外，對於用兒子名義開咖啡廳一事，陳佩琪近日臉書發文，除為此道歉，她也稱公司尚未開始運作，所以算有犯意、但未有犯行，“請法院從輕量刑”，而對於這起事件，民眾黨則回應，陳非現任黨公職，個人的生涯規畫，民眾黨毫無所悉。



羅友志昨在臉書發文表示，假帳事件的眾多爆料準確率高，非常罕見，這恐是柯文哲未來最嚴峻的威脅，此外，更可怕的，是民眾黨團隊對假帳爭議，以及陳佩琪對自己拿兒子名義開公司一事的發言、處理火上加油，“向左走、向右走的劇情，像是沒有鵲橋的牛郎織女，政治荒唐大戲，七夕真實上演”。



許多網友也在羅友志的貼文留言回應，“國稅局與‘監察院’動起來了”、“這一波真的是蠻慘的，真的覺得民眾黨要加油的地方非常多”、“完蛋了”、“民進黨的清算要開始了”、“民眾黨才幾年就搞怪”。