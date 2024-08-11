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國際奧委會將於2025年3月選舉新主席
http://www.CRNTT.com   2024-08-11 11:35:03


　　中評社香港8月11日電／國際奧委會主席巴赫10日在國際奧委會第142次全會閉幕式上說，國際奧委會將於2025年3月在希臘古奧林匹亞舉行的會議上選舉新任主席，並表示自己不再尋求繼續擔任主席。

　　新華社報導，巴赫說，新任主席將於2025年6月24日接任。

　　巴赫於2013年9月10日當選為第九任國際奧委會主席。2021年3月10日，巴赫連任國際奧委會主席，任期至2025年結束。

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