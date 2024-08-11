上午10：47花蓮發生規模4.5極淺層地震

中評社台北8月11日電／根據《中時新聞網》報導，台氣象署地震報告顯示，今天上午10時47分花蓮縣秀林鄉發生規模4.5地震，震央在花蓮縣政府北方24.8公里 ，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度28.9公里，是30公里以下的極淺層地震，各地最大震度花蓮3級、宜蘭、南投、台中2級、桃園、新竹、新北、苗栗、彰化1級，共9縣市有感。