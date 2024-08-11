駐美使館舉辦慶祝中美建交45周年青年音樂會

中評社香港8月11日電／中國駐美國大使館日前同當地藝術機構合作舉辦慶祝中美建交45周年青年音樂會，美政商文化界代表、部分國家駐美使節及中美青年學生200餘人參加。



新華社報導，在中國駐美使館9日舉辦的這場音樂會上，40餘名中美青年音樂家為現場觀眾獻上《梁祝》《媽媽咪呀》《我和我的祖國》等經典曲目。來賓在音樂會前後體驗漢服試穿、雕版印刷等中國傳統文化，觀看“你好！中國”等文化和旅遊宣傳視頻。他們紛紛在心願牆上留下對中美友誼的美好祝福。



參與演唱《我和我的祖國》的美國女高音歌唱家克麗·霍拉漢（中文名何凱麗）曾在華生活十年，能講流利的中文。何凱麗告訴新華社記者，她曾在大學期間赴華交流，接觸到中國民歌，後來返回中國繼續學習中國民歌。在此過程中，她深入地瞭解了中國文化、中國的少數民族與中國歷史。她希望更多美國人像她一樣到中國親身體驗，結交中國朋友，瞭解真正的中國。



華盛頓基督復臨大學音樂系主任丹尼爾·劉表示，很高興看到美中兩國青年在音樂領域加強交流，這樣的交流能凸顯兩國民眾的相似之處，對促進兩國關係發展十分重要。



中國駐美國大使館公使井泉說，中美關係的未來在青年，中美關係健康發展的關鍵在行動。音樂為中美人民讀懂彼此架起了一座溝通理解的橋梁。歡迎大家積極參與各類中美青年交流合作項目，以實際行動促進中美友好薪火相傳，推動中美關係持續穩定發展。