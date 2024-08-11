谷歌開發出乒乓球機器人　可達業餘選手水平

中評社香港8月11日電／谷歌旗下“深層思維”公司近日宣布，該公司研發團隊開發出一款乒乓球機器人，可在比賽中達到人類業餘乒乓球選手的水平。



新華社報導，研發團隊在預印本網站arXiv上發文介紹，這是首個在乒乓球比賽中達到人類業餘選手水平的學習型機器人智能體，其主體為一個六軸機械臂，可通過底部滑軌前後左右移動。在與人類進行的29場比賽中，機器人贏得13場，勝率為45%。對戰者皆是機器人未見過的人類選手，技能水平從初級選手到高級選手不等。



研究人員說，機器人輸掉了所有與高級選手的比賽，但贏得了所有與初級選手的比賽以及55%與中級選手的比賽。



為實現人類水平的速度和表現，研發團隊採用了分層和模塊化的策略架構，使機器人不僅能掌握正手上旋球、反手推擋等“低級技能”，還可通過相當於大腦的“高級控制器”來制定策略。比賽時，“高級控制器”可根據比賽實況、機器人自身能力以及對手能力制定最佳技能方案。賽後，機器人還能分析對戰數據，並不斷提高技能。



研究人員表示，這款機器人仍有諸多不足之處，如反手打法較弱，不擅長應對快球、過高過低或強烈旋轉的球等。他們將嘗試通過改進控制算法、優化硬件等方式進一步提升機器人的性能。