鼓勵外商投資　港乘東風吸納耐心資本

中評社北京8月11日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會《決定》提出，擴大鼓勵外商投資產業目錄，合理縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。港區全國政協委員、香港立法會議員吳傑莊對大公報表示，面對新的國際經濟形勢和全球投資趨勢，香港應如何持續並高質量地吸引投資，成為各界關注的焦點。他認為，香港需要深化開放戰略，構建更加國際化的營商環境，未來應進一步放寬市場准入，簡化人才入境流程，降低企業運營成本，同時強化與國際市場對接，推動貿易投資自由化便利化。用好“非中國籍港澳永久性居民”的新政策，以公平、透明、可預期的環境吸引更多優質國際資本和企業落戶。



“創新是香港吸引高質量投資的核心。”吳傑莊表示，香港應加大對科技創新的投入，支持科研機構和企業在Web3、AI、生物科技、金融科技、綠色科技等新興領域突破，通過基金設立、科研平台建設、人才引進等措施，培育更多競爭力強的科技企業，為經濟發展注入新的活力。同時，還應加強與內地及國際創新資源的交流合作，共同推動全球科技創新和發展新質生產力。



吳傑莊續指，優質服務是香港吸引投資的軟實力。未來，香港應在金融服務、專業服務、爭議解決等領域持續優化服務，進一步提升質量，培養耐心資本平台，提供高效便捷服務。同時，加強與“一帶一路”沿線國家服務機構合作，引入先進服務理念和技術，不斷提升國際競爭力。