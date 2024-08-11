《決定》聚焦服貿創新　港拓AI突圍

中評社北京8月11日電／據大公報報導，“中共二十屆三中全會《決定》強調服務貿易的創新發展，這直接契合香港作為創新樞紐的定位。”發展中國家人工智能論壇（AIFOD）主席張天澤表示，香港作為國際服務貿易與創新樞紐，可以利用法律、監管及國際經驗優勢，推動服務貿易數字化轉型，特別是借助AI、大數據等技術優化服務，不僅將提升香港競爭力，還能為其他發展中國家提供寶貴的經驗和技術支持。



“全面實施跨境服貿負面清單將極大促進跨境服務貿易的自由化和便利化，將為香港拓展新的國際市場。”中國阿聯酋商會（UECN）執行董事吉星薇霖表示，香港將在服務業開放中先行先試，為內地及全球提供經驗。隨著跨境服務貿易負面清單的實施，香港的專業服務機構將有機會在更多領域、更廣範圍內提供高質量的服務，進一步提升其國際化水平。



在金融服務領域，張天澤指出，香港可進一步完善跨境服務體系，拓展服務範圍與深度。同時，香港還可抓住離岸貿易發展機遇，利用AI與金融科技優勢，打造新型離岸貿易模式，開發智能化的貿易管理系統和風險控制模型，提升離岸貿易的效率和安全性，為全球貿易數字化樹立典範。



張天澤強調，AI將在香港服務貿易創新與國際化中扮演關鍵角色，“我們將推動AI在跨境金融中的應用，積極促進香港與其他發展中國家在AI領域的交流與合作，共同探索數字經濟時代的發展機遇。”