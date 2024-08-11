強化監督　推動築牢汛期通信安全堤壩

中評社北京8月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，當前，全國正處於“七下八上”防汛關鍵時期。中國聯通紀檢監察組聞汛而動、靠前監督，緊盯關鍵環節、強化協同聯動、突出數字賦能，以強有力監督推動築牢汛期通信安全堤壩，為搶險救災提供堅強紀律保障。



緊盯關鍵環節，做實做細靠前監督。“目前公司已啟動7×24值守，組織應急演練1次，應急車輛、發電機、照明燈、電杆、通信光纜等防汛物資儲備充足。”日前，中國聯通資產運營公司紀委通過列席防汛調度會議的方式，詳細瞭解公司防汛應急方案部署落實及應急演練開展等重要工作。中國聯通各級紀檢監察機構聚焦度汛安全隱患排查、救災應急演練、應急通信設備、防汛物資儲備等關鍵環節，通過訪談瞭解、實地走訪等方式，監督推動各項防汛舉措落地落實。同時，將防汛救災監督與整治群眾身邊不正之風和腐敗問題專項工作相結合，嚴查防汛救災工作中的不作為、慢作為、亂作為問題。福建南平市分公司深入一線靠前監督，推動31個汛前安全檢查隱患點全部完成整改。山東省菏澤市分公司成立專項監督小組，協助解決災區現場人員不足、物資儲備不足等問題。



強化協同聯動，提升防汛監督質效。7月19日晚，陝西省鎮安縣、柞水縣多家電信運營商網絡因洪水影響發生全阻故障，中國聯通商洛分公司在省分公司紀委的支持下，積極響應友商需求，為其開通商周至柞水、鎮安的10GE電路，以實際行動扛起央企抗洪搶險責任擔當。在實際工作中，中國聯通緊盯主體責任落實，堅決扛起政治責任。吉林、安徽省分公司各級紀檢機構督促同級黨委積極同本地電信、移動、鐵塔公司等聯合開展防汛抗汛演練，協同提升災害防範能力；強化橫向協同聯動，加強與相關職能部門、業務部門之間的溝通，聯合開展防汛抗汛協作與監督。黑龍江分公司紀委與公司網絡部、信息安全部建立會商機制跟進監督，推動相關部門加強對氣象形勢和水情發展趨勢的分析研判，保障平穩安全度汛。強化“組地”聯動，山西分公司紀委督促各單位與本地防汛救災指揮部溝通，及時掌握防汛動態，成立防汛救災辦公室，及時傳遞災情信息，積極提升災害防範能力。



突出數字賦能，築牢防汛數字屏障。中國聯通以大數據手段提升紀檢監察工作質效，在防汛救災搶險中提前發現問題、及時化解風險。在北京，中國聯通通過復盤2023年12345熱線的汛期降雨和災後重建類問題數據，對可能出現的問題進行提前總結預警、及時糾偏。在江西，中國聯通積極發揮數字平台優勢，通過監督平台向市分公司黨委班子成員及相關業務部門派發事前監督提醒工單，督促對防汛工作進行安排部署，切實壓緊壓實各部門防汛救災主體責任。