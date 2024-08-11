鄉村游“熱”潮湧動　點燃夏日經濟新動能

中評社北京8月11日電／據人民日報報導，田園觀光、農事采摘、民俗體驗、親子休閑……這個夏天，鄉村游、避暑游“熱”度不減，為夏日經濟注入新動能。



文化和旅遊部最新數據顯示，今年上半年，國內出游人次27.25億，同比增長14.3%；國內遊客出游總花費2.73萬億元，同比增長19.0%。



近期，文旅市場進入“黃金期”，各地備足“文旅大餐”，鄉村游豐富多彩，點燃夏日活力。



吉林柳河縣依托當地特色農產品，先後開展美食大集、旅遊產品大集等特色活動，打造鄉村旅遊的“農味兒”，向遊客展示東北小城的旅遊風貌；雲南玉龍縣，小阿昌村推出了集采、食、游為一體的鄉村旅遊，“采菌游”讓遊客體驗采摘野生菌的樂趣，當地農產品也迎來了銷售熱潮；江蘇常州延伸鄉村旅遊產業鏈，深度挖掘鄉村“名特優新”土特產，讓黃家蕩大閘蟹、胡蘆洲大米這些“明星農產品”成為當地農業的“王牌代言”，帶旺鄉村旅遊。



業內專家表示，近年來，鄉村文旅融合呈現出前所未有的活躍態勢，規模持續擴大、業態逐漸豐富、產品結構不斷優化，為促進鄉村文旅產業轉型升級、鄉村居民生活質量提高提供了有力支撐。



向美而行，向“新”而興。文旅融合走出新路徑，正不斷湧現新業態、新模式，鄉村旅遊也日語邁向“升級版”模式。



江蘇連雲港培育20餘個知名度較高的鄉村旅遊節慶活動，以“客流”為商機，帶動農業項目開發和農戶發家致富，此外，當地建設了一大批可供休閑度假、觀光體驗的鄉村旅遊產品資源，形成綜合配套“服務圈”，以撬動經濟發展；安徽涇縣做精特色旅遊民宿，通過實施“民宿＋研學”“民宿＋非遺”“民宿＋田園”，不斷拓展體驗區間，將文旅資源優勢轉為經濟優勢、產業優勢，拉動旅遊增長。

