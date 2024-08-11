“千帆”競發織就中國衛星互聯網

中評社北京8月11日電／據經濟日報報導，8月6日，“千帆星座”的首批組網衛星以“一箭18星”成功升空入軌，標誌著我國向組建全球衛星互聯網邁出了重要一步。



“千帆星座”是我國正在建設的低軌衛星互聯網星座計劃之一，將為全球用戶提供低延時、高速率、高可靠性的衛星互聯網服務。按規劃，此項目今年要發108顆星，未來將打造超過1萬顆衛星組網系統。



從國家戰略層面看，加速組建低軌衛星互聯網是完成新基建使命的關鍵一環。



根據通信衛星所處軌道的不同，衛星互聯網可分為高軌和低軌兩類。低軌指距離地面2000千米以下的軌道高度。相比高軌衛星，低軌衛星具有低時延、易於實現全球覆蓋的特點。目前，美國太空探索技術公司的“星鏈”項目是這一領域領航者，至今年8月2日已累計發射了183批6828顆衛星。



低軌空間能容納的衛星數量有限，地球近地軌道僅可安全容納大約6萬至10萬顆衛星。衛星繞地球運行需要申請軌道和頻段資源，國際電信聯盟（ITU）在軌道和頻段資源獲取上遵循“先登先占、先占永得”的原則，這讓全球低軌衛星資源競爭異常激烈，美國、英國、加拿大、俄羅斯等國都規劃了宏大的低軌衛星互聯網組網計劃，僅“星鏈”項目就計劃部署4.2萬顆衛星。



2020年，我國首次將衛星互聯網納入新基建範疇，衛星互聯網建設上升至國家戰略性工程。目前，我國多家公司在ITU申報的衛星總數已經超過5萬顆。鑒於全球各國申報的衛星發射計劃總量早已超過地球軌道容量，實際部署衛星數量卻相距甚遠，我國衛星互聯網還有巨大發展空間，抓緊落實計劃、加快衛星組網是完成新基建使命的現實選擇。



從商業航天層面看，開啟衛星互聯網建設是吹響新時代太空經濟的黃金號角。



在商業航天領域，衛星互聯網是個大金礦。它有現實需求：作為地面通信網絡的補充，衛星互聯網將成為解決“無互聯網”通信盲區的重要手段，成為偏遠地區縮減數字鴻溝的重要工具；衛星互聯網在應急通信、公共安全、海洋科考等特定場景本領突出，可確保在遇險呼救、應急救災等緊急情況下的通信暢通。

