內蒙古包頭構建氟材料全產業鏈

中評社北京8月11日電／據經濟日報報導，連日來，位於內蒙古包頭市的內蒙古金鄂博氟化工有限責任公司廠房內，從螢石烘幹到尾渣冷卻，生產現場井然有序。公司生產的無水氟化氫，被運往各地下游企業。



氟材料是高性能化工新型材料，產品覆蓋航空航天、電子信息、新能源、新材料等高新技術領域，螢石是其重要原材料。包頭市擁有白雲鄂博礦伴生螢石資源1.3億噸，是目前國內最大螢石礦區。包鋼金石選礦公司經過技術改造，實現尾礦資源綜合循環利用，現已形成處理尾礦350萬噸、生產螢石精礦65萬噸生產能力。



近年來，包頭市出台多項政策，制定氟材料產業高質量發展行動方案，統籌整合各級專項資金向氟材料下游產業傾斜，加大對氟材料企業的信貸支持和上市補助，優先保障氟材料企業用水指標，鼓勵氟材料企業參與市場化並網和分布式新能源項目開發。截至目前，包頭市已集聚金鄂博、永和、科萊博等行業頭部企業，初步構建起了氟材料上下游產業鏈。



包頭市委副書記、市長張銳表示，包頭大力發展氟材料產業，擁有資源、產業、要素保障、創新、市場和政策等優勢。據介紹，目前包頭市正全力引進氟材料產業的頭部企業和配套企業，加快打造以螢石、氫氟酸為源頭，以無機氟化物和有機氟化物為兩翼的全產業鏈條，力爭到2027年氟材料產業產值達到1000億元。