拓撲電子態研究應用前景廣闊

中評社北京8月11日電／據光明日報報導，未來，變革性技術會出現在哪個方向？



拓撲電子態及其材料研究，極有可能。



拓撲電子態是什麼？中國科學院院士、中國科學院物理研究所所長方忠這樣解釋：“它是一大類新的量子物態，其研究對當前物理學的發展產生了深遠影響，不僅深刻改變人類對物態的認識，也為變革性技術的出現提供新的可能。”



2023年度國家自然科學獎一等獎頒給了由方忠院士領銜的“拓撲電子材料計算預測”。



對普通人來說，拓撲電子態太難弄懂，但要說到新拓撲材料的可能用途，大家或許就能明白，為什麼這個領域會成為國際凝聚態物理界競爭的焦點和熱點。它能實現低能耗的電荷輸運，用於開發低能耗的電子器件；它將為未來磁存儲設備和量子計算機提供關鍵設備……



方忠領導的研究小組，是我國拓撲電子態及其材料研究的中堅力量。2003年起，研究團隊從零起步、跟跑、並跑到交替領跑，獨立做出若干具有國際影響力的工作——計算預測首個量子反常霍爾效應絕緣體、計算預測首個拓撲狄拉克半金屬和首個外爾半金屬、提出並實現判別拓撲性質的普適計算方法、建立拓撲材料數據庫……在關鍵時間節點上，他們引領了學科的發展，將我國推到拓撲電子材料研究的世界前列。



中國科學院物理研究所研究員翁紅明自2010年回國後，加入方忠團隊，並成為核心人員之一。2013年，他和同伴在眾多候選物中，經過計算分析，確認化合物砷化鉭（TaAs）就是一直在尋找的非磁性外爾半金屬。這一結果在國內外引起強烈關注，掀起實驗驗證外爾費米子的激烈競爭。最終，TaAs成為世界上首個經實驗確認的外爾半金屬。

