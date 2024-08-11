全球集裝箱吞吐量第一大港上海港再擴容

中評社北京8月11日電／據光明日報報導，上海港羅涇集裝箱港區一期日前正式開港，這意味著連續14年位居全球集裝箱吞吐量第一的上海港再擴容。據悉，羅涇集裝箱港區脫胎於傳統煤炭、礦石裝卸碼頭，是我國首個系統化舊碼頭集裝箱改造項目。



羅涇集裝箱港區一期工程建成1個10萬噸級泊位和4個1萬噸級泊位，設計年吞吐量260萬標準箱。據瞭解，羅涇集裝箱港區的定位是服務長江經濟帶建設、長三角一體化發展以及我國高水平對外開放的支點碼頭，既要有效降低社會物流成本，也要成為港口碼頭創新技術的探索實踐地。



為落實長江大保護的要求，羅涇集裝箱港區淘汰了曾經高污染和低附加值的產業，變身綠色港口。港區在施工過程中利用了七成的舊結構資源，碼頭現在運營所需的岸橋、軌道吊、巡檢車等設備均為純電力驅動，並在碼頭全泊位配置岸基供電，有效減少船舶靠岸期間的碳排放、廢氣排放和噪聲污染。



智能化也是羅涇集裝箱港區的特點之一。走進碼頭，橋吊、軌道吊高高矗立，自動化無人集卡運載著集裝箱在碼頭各處移動，幾乎看不到操作人員出現。智能水平運輸車作業無須在地面安裝磁釘，僅依靠自身的感知識別系統即可，自動駕駛級別達到L4級。同時，整個羅涇港區的“智慧大腦”系統也採用國產的數據庫、操作系統和服務器。



羅涇集裝箱港區二期工程也於當天啟動。上海市交通委員會相關負責人表示，未來上海將加快推進重大港口建設項目，以提效能、擴功能、增動能為導向，打開上海港高質量發展和未來箱量增長新空間，助力上海國際航運中心能級提升。