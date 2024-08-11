加強國際合作　開展電力標準互認

中評社北京8月11日電／據大公報報導，“在當前全球能源轉型的大背景下，新能源產業的發展顯得尤為重要。”中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英認為，《方案》提出開展新能源輸送攻堅、完善智慧調度體系以及電力系統調節能力等行動，都是築牢新能源產業基座，帶動新質生產力發展的關鍵因素。



“《方案》針對了業內長期以來關注的問題，尤其是強調提高在運輸電通道新能源電量占比、開展新增輸電通道先進技術應用，實現高比例或純新能源外送。”新華社新華指數研究院原執行院長周文龍表示，此舉推動了電力系統穩定保障行動和配電網高質量發展行動，保障了外送電力的連續性和穩定性，有利於提高新能源可靠出力水平，緩解系統高峰缺電時段的電力供應保障問題。



劉英認為，新型電力系統的建設不僅是技術層面的升級，也是一次全國範圍內的基礎設施重塑，這將帶動相關產業鏈的上、中、下游進行調整和改造，從而促進國民經濟整體的高質量發展。



“電力系統的基礎設施改造，包括輸電和儲能設備、汽車充電樁等系列建設，既可增加投資，也進一步提振新能源汽車等產業的消費，對進出口方面都會有較好的帶動作用。”劉英表示，中國需要更加重視電力領域的標準建設，並加強國際合作、開展標準互認。“特別是在智能汽車等相關行業領域，我們需要在相關國際標準的制定上，特別是標準走出去上作為領先者。”