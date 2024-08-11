內地千萬新農人　田野創業試身手

中評社北京8月11日電／據大公報報導，務農重本，國之大綱。今年政府工作報告指出，堅持不懈抓好“三農”工作，扎實推進鄉村全面振興。近年來，隨著互聯網技術蓬勃發展和鄉村振興戰略深入實施，農村出現了一種新的群體──新農人，“跳回農門”正在成為新時尚。



不少別人眼中的“落跑白領”，透過對農產品進行品牌化處理、借助短視頻和直播帶貨進行電商營銷，成為創業有成的新農人，將特色產品賣遍全國，書寫了田間地頭新故事。近日，記者深入農村，走訪記錄新農人的苦與樂。＼大公報記者 譚旻煦



2024年中央一號文件是中共二十大後發布的第2個中央一號文件，聚焦“三農”工作新的歷史方位，繼續發出重農強農信號，錨定農業強國建設目標，對推進鄉村全面振興作出部署。近年來，數以百萬計的新農人進村入寨，成為鄉村振興的生力軍。目前，內地累計培育900多萬人次高素質農民。一批批高素質農民積極擁抱專業化、規模化、標準化的現代經營理念，為農業農村發展保持穩中向好態勢提供了有力支撐。根據規劃，到2025年，返鄉入鄉創業人員要超過1500萬人。



前北漂：鄉村是創業新戰場



新農人擁有更為現代化的農業生產技術，懂得對農產品進行品牌化處理，善於運用電商與冷鏈物流，懂得把村民組織起來合力創業。借助短視頻和直播帶貨模式，越來越多特色農產品走向全國，不僅給當地農民帶來了豐厚的收入，也拉動農村經濟，實現農產品暢銷和鄉村規模經濟的共同發展。今年一季度，農村農民人均可支配收入達到6596元（人民幣，下同），同比增長7%，其中工資性收入達到2965元，經營淨收入達到2049元。這些成績表明，鄉村振興取得了顯著成效，新農人作出了積極貢獻。



汪義治，一位28歲的前北漂青年，去年帶著創業夢想回到家鄉雲南昭通。今年，他繼續擴種白芨基地。汪義治說：“在我看來，到城裡打工為大多數人提供了很好發展機會，而如果真的有心回鄉創業，這裡也將是弄潮兒的新戰場”。

