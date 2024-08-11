】 【打 印】 
烏幹達一處垃圾山發生坍塌滑坡致8人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-08-11 18:01:22


　　中評社北京8月11日電／據新華社報導，受暴雨影響，烏幹達中部瓦基索區的一處垃圾山發生部分坍塌滑坡。當地政府10日通報說，此次事故已造成至少8人死亡，其中包括2名兒童。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：