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烏幹達一處垃圾山發生坍塌滑坡致8人死亡
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2024-08-11 18:01:22
中評社北京8月11日電／據新華社報導，受暴雨影響，烏幹達中部瓦基索區的一處垃圾山發生部分坍塌滑坡。當地政府10日通報說，此次事故已造成至少8人死亡，其中包括2名兒童。
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