北京公布16家培訓機構納入預收資金監管

中評社北京8月11日電／據新華社報導，報名培訓機構擔心遭遇“閉店”，交了培訓費退費難……為解決“培訓預付費退費難”問題，北京市近期公布首批落實培訓預收資金監管規範的專業技術類職業資格考試機構名錄，涵蓋16家培訓機構，消費者在這些培訓機構的部分培訓項目預繳費已納入資金存管，在培訓服務未完成、消費者不同意的情況下，培訓機構不得從銀行專用賬戶支取預收資金，從源頭上保障消費者資金安全。



據悉，此次公布的培訓機構包括中國統計出版社有限公司、北京嗨學網教育科技股份有限公司、北京環球興學科技發展有限公司等，培訓項目包括執業藥師、建造師、註冊安全工程師等14類，存管資金共約800萬元。公布內容包括培訓機構名稱、統一信用代碼、納入資金存管的培訓項目、預收資金的存管銀行以及開始存管的時間等信息。



2022年，北京市人力資源和社會保障局會同金融監管部門聯合發布《北京市專業技術類職業資格考試培訓機構單用途預付卡預收資金監管細則（試行）》，對培訓機構預付卡預收資金進行專用賬戶監督。



消費者可登錄北京市人力資源和社會保障局官方網站查詢16家專技類培訓機構名錄，機構名錄及培訓項目也將根據實際情況進行動態更新。同時，北京市有關部門將採用非現場檢查形式，重點對培訓機構納入單用途預付卡管理備案的培訓項目、預收資金銀行存管等內容加強監督，落實各項管理規範。