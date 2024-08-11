阿根廷習武青年心向中國少林

中評社北京8月11日電／據新華社報導，“為了籌措前往中國河南少林寺參賽的費用，我父親甚至把他的車都賣了。”19歲的阿根廷武術運動員拉米羅·費爾南德斯日前在位於布宜諾斯艾利斯南郊的家中，向記者講述著他與少林寺結緣的經歷。



“我的家庭有習武傳統，我的父親和哥哥都是武術教練。我從4歲開始習武，到現在已經15年了。”拉米羅說，“去年10月，我在首屆拉丁美洲少林考功大賽中取得佳績，因此獲得今年前往少林寺參加2024全球少林考功總決賽的資格。”



拉米羅的父親達里奧對記者說：“當拉米羅收到邀請時，我們就下定決心，一定要送他去中國參賽。作為武術教練，我很清楚這種機會非常難得。車賣掉了以後還能再買，但這寶貴的學習機會可能一生衹有一次，無論如何也要抓住這個機會。我們全家人都支持他。”



達里奧賣車的錢基本解決了拉米羅的機票費用，有幾家本地媒體刊登了他的事跡，並為他籌得一些捐款。“我的家人和朋友做了一些食品在社區裡售賣，幫我繼續籌集旅費。我真的很感激他們。”



7月2日至26日，拉米羅前往少林寺參加2024全球少林考功總決賽，並在那裡度過了一段難忘的訓練時光。



“作為一名武術運動員，能前往少林寺比賽和學習，再大的困難挑戰都能克服，不是嗎？在那裡，我可以和來自全世界的武術運動員們切磋、向武林高手們請教。這種機會太難得了！”拉米羅說，“武術不單能強身健體，也能提升人的內在修養。我或許學到了一些功夫套路和招式，但還需領悟武術所蘊含的哲學和文化。這是我去中國、去少林寺最想學習的東西。”



在少林寺比賽和學藝的日子裡，拉米羅逐漸適應了高強度訓練，與少林僧人們的交流則讓他加深了對少林功夫內涵的理解。“除了武術之外，我對中國哲學和中醫也很感興趣。我最近剛開始讀西班牙文版的《道德經》。”他說。



傍晚時分，拉米羅穿上練功服，騎上自行車前往家附近的體育俱樂部。他在俱樂部擔任武術教練，帶領20多名青少年學員學習武術基本功。“去中國參賽的經歷讓我掌握了更多武術技巧和思想，我想把這些所得傳授給學員們，為阿根廷培養出更多優秀的武術運動員。”