厄瓜多爾玫瑰為中國七夕節添彩

中評社北京8月11日電／據新華社報導，用鑷子小心翼翼夾起一片經過烘幹等程序處理的玫瑰花瓣，然後用黏合劑塑造成特定形狀和色彩搭配的花朵，一朵不會凋謝的“永生玫瑰”就此製作完成。封裝打包後，這些凝聚愛意的花朵跨越大洋來到中國，成為市場寵兒。



埃米亞納公司位於厄瓜多爾首都基多東北方向約80公里處的卡揚貝市，這裡地處赤道線上，平均海拔約2800米，充足的光照和卡揚貝火山兩百多年前噴發後形成的沃土以及獨特水質，使這片區域成為玫瑰種植的理想場所。



埃米亞納公司市場總監塞爾希奧·烏克羅斯告訴記者，該公司曾以出口玫瑰鮮花為主，但這類花卉保鮮期短、運輸成本高，產品優勢難以體現。自2014年進入中國市場以來，這家企業根據中國消費者喜好推出多款色彩艶麗的“永生玫瑰”並銷往北京、上海等地，叫響了厄瓜多爾玫瑰品牌。在中國電商平台，包裝精美的厄瓜多爾“永生玫瑰”成為情人節、母親節等節日的“明星產品”。



白色大棚整齊排列，馥鬱花香彌漫其間……隆隆的機器轟鳴聲中，工人們正對裁剪下來的植株進行無害化處理。烏克羅斯告訴記者，高峰時期，該公司約四分之一的產品出口至中國，年出口額超過200萬美元。



“中國消費者購買力強，十分看重產品質量，經過特殊處理的‘永生玫瑰’不僅可以長久保留花朵原有的形態和質地，還可創意性地加工成各類衍生商品，滿足不同消費者需求。”烏克羅斯說，隨著中國七夕節臨近，公司訂單量隨之增加，其中紅藍粉等純色花朵銷量最佳，由多種顔色組合而成的“彩虹玫瑰”也受到許多中國消費者青睞。



“我們不僅向中國出口玫瑰，也從中國進口鮮花染料、外包裝和禮品盒等材料，加工為成品後銷往美國、意大利和日本等30多個國家，在分銷商運作下，產品消費者幾乎遍布世界。”烏克羅斯認為，對華貿易不僅提升了公司的品牌價值和市場影響力，還解決了周邊人員的就業問題，看著工人辛勤勞動的成果呈現在大洋彼岸消費者面前也“令人振奮”。

