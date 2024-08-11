全民健身日：在“中國之家”體驗運動樂趣

中評社北京8月11日電／據人民日報報導，8月8日，是中國第16個全民健身日。巴黎奧運會“中國之家”舉辦了一場熱鬧非凡的全民健身主題活動。



2008年8月8日，北京奧運會盛大開幕，為紀念這一歷史時刻，並進一步推動全民健身事業的發展，由國務院批准，設立每年的8月8日為我國的“全民健身日”，以此推廣健康生活的理念，增強全社會的體育意識，推動中國從體育大國向體育強國的目標邁進。



本次“中國之家”全民健身主題活動，希望借此機會，激發大家參與體育運動的熱情，讓每一個人都能感受到運動帶來的快樂與益處。



活動現場，“中國之家”為參觀者精心準備了豐富多樣的運動體驗項目。在智慧體育公園，大家可以通過體驗科技感十足的跑步機、動感單車等器材，來感受現代科技與體育的完美融合。



在中國傳統體育項目體驗區，更有充滿中國特色的投壺、捶丸兩個傳統體育項目的體驗。投壺區域，參與者全神貫注，嘗試將箭矢投入壺中。在捶丸體驗區，嘉賓們揮杆擊球，試著將小球擊入球窩。



本屆巴黎奧運會各國體育健兒的出色表現，進一步激發了人們的運動熱情。隨著“全民健身日”活動的深入開展，相信在不久的將來，全民健身將成為一種生活方式，讓更多的人享受到運動帶來的快樂與幸福。