法國釀酒師：要在賀蘭山釀出世界頂級葡萄酒

中評社北京8月11日電／據新華社報導，尼古拉·格裡馬至今仍記得多年前的那個夜晚：站在寧夏賀蘭山東麓青銅峽市的一座山頂上，茫茫戈壁灘盡收眼底，巨大的石塊隨處可見；抬頭仰望，圓月當空，他不由感嘆“在法國從來沒見過這麼大的月亮”。



“望月石酒莊”因此得名。這位法國波爾多酒業世家第六代傳人，在探尋許多世界名產區後，最終被寧夏得天獨厚的風土吸引，決定“要在這裡釀出世界聞名的葡萄酒”。



“明年我就60歲了，我人生中有一半以上的時間都是在中國度過的。”尼古拉說，他與中國的緣分早在30多年前就開始了。



1987年，22歲的尼古拉第一次來到中國，在青島一家酒莊從事釀酒工作。此後，他在山東、新疆、雲南等地參與了多個當地酒莊項目的建設。



尼古拉還參與了馬瑟蘭的引進。“馬瑟蘭是一個比較新的葡萄品種，當時在法國種植也不多。它味道濃鬱，帶有甜香料和香辛料的香氣，我覺得會適合中國。”



馬瑟蘭釀出的葡萄酒獲得業內人士的廣泛好評。布魯塞爾國際酒類大賽組委會主席蔔度安·哈弗評價說：“馬瑟蘭在中國找到了最佳生長環境，展現出別具一格的風土魅力。”



如今，中國已經成為世界第二大馬瑟蘭種植產區。在寧夏，幾乎每個酒莊都種植有馬瑟蘭品種。



寧夏賀蘭山東麓產區是業界公認的世界上最適合種植釀酒葡萄和生產高端葡萄酒的黃金地帶之一。2012年，尼古拉來到寧夏參加賀蘭山東麓釀酒師大賽，對這一產區的風土念念不忘。



“寧夏有著獨特的風土，我覺得能在這裡釀出我想要的葡萄酒。”尼古拉說，他和中國夥伴一拍即合，於2017年創立了望月石酒莊。

