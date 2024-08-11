國際觀察：堅決對美國極端反華政客說“不”

中評社北京8月11日電／據人民網報導，近段時間，美國極端反華政客不斷發表對華示強論調，煽動對華“新冷戰”，鼓吹中美經貿科技“脫鈎”、武裝台灣等，妄圖毒化美國內涉華輿論，破壞中美關係發展。其“頭面人物”包括前國務卿蓬佩奧、前總統國家安全事務副助理波廷傑、前國會眾議院“中國特設委”主席加拉格爾等。



這些政客的極端反華主張源自其錯誤的對華認知。他們秉持冷戰思維，企圖用“國強必霸”的邏輯鏡像中國，推動涉華問題泛政治化、泛安全化、泛意識形態化。他們操弄國家安全議題，炮製一系列遏華政策，妄圖通過極限施壓迫使中國屈服。他們肆意炮製歪曲抹黑中國的言論，完全是出於意識形態偏見甚至情緒化宣洩搞“有罪推定”。



這些極端反華政客口口聲聲說為了捍衛美國利益，但實際上是為了金錢和政治利益。蓬佩奧、波廷傑、加拉格爾等為美軍工複合體代言，以中國為假想敵，鼓吹建立對華軍事優勢，助推美軍工複合體利益擴張。當前美國大選已進入白熱化階段，這些政客為博取眼球，肆意炒作反華議題，企圖東山再起並撈取更多政治利益。



這些極端反華政客鼓吹“對華合作無用論”，但中美建交45年來取得的豐碩成果狠狠打了他們的臉。中美關係已成為世界上相互交融最深、合作領域最廣、共同利益最大的雙邊關係之一，造福了兩國人民，也推動了世界的和平與繁榮。兩國元首舊金山會晤以來，中美關係總體止跌企穩，雙方各領域對話合作不斷取得新進展，給兩國和兩國人民帶來實實在在的好處。不久前，中國共產黨二十屆三中全會勝利召開。中國將進一步全面深化改革、擴大對外開放，構建高水平社會主義市場經濟體制。這將給包括美國在內的世界各國帶來新的發展機遇。事實證明，凡是對中美兩國人民有利的，都是對這些極端反華政客不利的，也是他們害怕看到的。這就是他們上躥下跳、妄圖擾亂中美關係的根本原因。



政治操弄不得人心，更多有識之士正發出理性聲音。針對鼓吹美國必須“贏得”而非“管理”對華競爭論調，也有理性的美國中國問題學者公開撰文駁斥。近期訪華的美中貿易全國委員會董事會代表團成員表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，願積極發揮自身影響和作用，堅定做美中關係發展的穩定力量。



中美和平共處的歷史邏輯不會變，兩國人民交流合作的願望不會變，世界人民對中美關係穩定發展的普遍期待不會變。我們呼籲兩國更多有識之士發出客觀、積極、理性的聲音，對美國極端反華政客說“不”，讓國際社會看清他們的醜惡嘴臉，助力中美關係穩定、健康、可持續發展。