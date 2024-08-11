洛杉磯奧運會組委會：將確保比賽安全與公正

中評社北京8月11日電／據央視體育報導，當地時間8月10日，2028年洛杉磯夏季奧運會組委會向全球媒體保證，他們將採取一切必要措施來確保比賽的安全性與公正性。組委會主席凱西·瓦瑟曼、洛杉磯市市長凱倫·巴斯出席了發布會。此次發布會吸引了眾多國際媒體的關注，其中安全和公正是東西方記者共同關心的話題。



中央廣播電視總台記者首先就美國的槍支管制問題可能帶來的安全隱患，以及《羅琴科夫反興奮劑法》賦予美國的長臂管轄權，可能對洛杉磯奧運會的公正帶來威脅向瓦瑟曼提問。



對此，組委會主席凱西·瓦瑟曼表示，美國奧委會和殘奧委會一直在努力工作，以確保洛杉磯奧運會對所有參賽者都是公平的。同時，他表示洛杉磯是一座非常安全的城市，市長和市議會正在不斷努力提升城市的安全水平。



瓦瑟曼還強調，他們的首要任務是做好籌備工作，以應對所有可能出現的挑戰——無論是安全、運營還是其他方面，努力為全世界帶來一場不可思議的奧運會。



隨後加拿大廣播公司記者史蒂夫·福特曼提出關於賽事安全的問題。他表示，從2001年開始，奧運會安全問題更加受到關注，即使是1984年的洛杉磯奧運會也無法確保絕對安全。對此，福特曼就洛杉磯奧運會是否已有確保安全的計劃向瓦瑟曼進行了提問。



瓦瑟曼回應稱，洛杉磯奧運會在今年一月獲得了美國的特殊安全豁免許可，這比以往任何奧運會都要早三年。這意味著聯邦政府已經開始積極參與工作，以確保奧運會的安全。此外還有一支由公共安全領域專家組成的團隊參與監督，同時，洛杉磯有很多舉辦大型全球活動的成功經驗，可以確保奧運會安全進行。



隨著2028年奧運會的臨近，洛杉磯將繼續與國際奧委會緊密合作，確保賽事能夠順利進行。組委會承諾將採取最先進的技術手段和最嚴格的管理措施，以應對潛在的安全威脅和維護比賽的公正性。



2020年11月16日，《羅琴科夫反興奮劑法案》在美國參議院通過。該法案賦予美方“對美國運動員參加賽事中的興奮劑涉案人員提出刑事指控和判決”，甚至起訴國際奧委會的權力。顯然，美國是將國內法凌駕於國際法之上，用美國規則替代國際規則，是其施展“長臂管轄”霸權做派的又一例證。