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敘利亞要求美國立即撤出敘領土
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2024-08-11 17:59:58
中評社北京8月11日電／據央視新聞報導，敘利亞外交部當地時間10日發表聲明，表示近期庫爾德武裝對敘利亞代爾祖爾、哈塞克和卡米什利的數個村莊發動了襲擊，導致包括婦女和兒童在內的許多平民死亡。美國軍方的戰機協助庫爾德武裝發動了幾次襲擊，目標是無辜平民。
敘利亞重申，美國占領敘利亞部分領土是對敘利亞主權的公然侵犯，在上述地區針對敘利亞人民實施的不人道和不道德的做法，都是為了加倍敘利亞人民的苦難。
敘利亞要求美國停止這些做法，立即撤出敘利亞領土。
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